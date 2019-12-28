В субботу утром зять короля Испании Иньяки Урдангарин вернулся в тюрьму в Авиле, где он отбывает наказание за хищения.
Урдангарину разрешили провести Рождество в кругу семьи и выпустили на свободу на четыре дня. При этом руководство колонии учло примерное поведение заключённого и тот факт, что он работает волонтёром с центре для инвалидов.
В Испании некоторые заключенные, у которых есть семьи с маленькими детьми, могут проводить с ними праздники, но не больше 36 дней в год. Однако в каждом конкретном случае решение принимает специальная комиссия.
Обратно в тюрьму Урдангарина привезла лично сестра короля Испании.Темы: Общество Иньяки Урдангарин