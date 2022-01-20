Интерпол хочет арестовать связанного с Хуаном Карлосом торговца оружием

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Интерпол обратился к властям ОАЭ с просьбой арестовать торговца оружием Абдула Рахмана Эль Ассира, который тесно связан с бывшим королём Испании Хуаном Карлосом.
Как сообщает El Pais, Абдул Рахман Эль Ассир находится в международном розыске. Приказ на его арест оформлен в офисе Интерпола в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Хуан Карлос, который сейчас живёт в Абу-Даби, тесно общается с Эль Ассиром. Они знакомы ещё с 1980-х годов. Друзей объединила страсть к псовой охоте.
Между тем Эль Ассира обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 15 млн евро.