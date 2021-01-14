Иностранцы завалили Испанию прошениями о предоставлении убежища

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Управление по делам беженцев при Министерстве внутренних дел Испании рассмотрело за 2020 год рекордное количество обращений о предоставлении убежища — 116 614. Это почти вдвое, чем в прошлом году. А ещё в 2018 году таких дел было рассмотрено всего 12 889.
При этом стоит отметить, что самих прошений в 2020 году было подано меньше, чем в 2019-м. Просто ведомство начало рассматривать их в ускоренном режиме. Так, за минувший год убежище в Испании запросили 88 762 человека по сравнению с 118 446 в 2019-м. Такое снижение в МВД объясняют закрытием границ из-за пандемии. Впервые с 2011 года управление рассмотрело за год больше прошений, чем получило.
Чаще всего за убежищем в Испании обращаются беженцы из Венесуэлы, Колумбии, Гондураса, Перу и Никарагуа. Довольно много украинцев. Наибольшее число прошений зарегистрировано в Мадриде (почти 34 тысячи), Каталонии (9,6 тысячи) и Валенсии (около 9 тысяч).