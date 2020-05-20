Иностранцам продлили разрешение на временное проживание в Испании на полгода

Государственный секретариат по вопросам миграции в среду автоматически продлил на шесть месяцев разрешение на проживание и работу в Испании всем иностранцам. Отчёт этих шести месяцев начнётся в тот день, когда в стране будет официально отменён режим повышенной готовности, введённый из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Официальном государственном вестнике (BOE).
Такое решение принято для того, чтобы избежать ситуации, в которой могут оказаться многие иностранцы, застрявшие в стране в связи с распространением COVID-19. Чтобы сотни тысяч людей не оказались в положении нелегалов.
Власти узаконят пребывание в стране самых разных категорий иностранцев: трудовых мигрантов, студентов, учащихся по обмену, сезонных рабочих, владельцев недвижимости и т.д. Всех, кто не мог вовремя продлить разрешение на пребывание в стране из-за карантина.Темы: Общество