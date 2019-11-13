Грета Тунберг сможет удаленно участвовать на конференции по климату в Мадриде

Даже если экологическая активистка Грета Тунберг не сможет вовремя добраться до Испании, где в первой половине декабря пройдет конференция ООН по климату, она сможет принять в ней участие дистанционно. Об этом заявила глава Министерства экологического перехода Испании Тереса Рибера.
Она объяснила, что в это время года путешествовать по Северной Атлантике сложно. А Грета, которая сейчас находится в США, принципиально не летает в самолетах. «Если она не сможет добраться до Испании, мы с удовольствием поможем ей принять участие в любой сессии удаленно, если она только захочет», - отметила Рибера.Темы: Общество