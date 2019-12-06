Грета Тунберг потребовала электрокары для сопровождающих её испанских полицейских

Полицейское сопровождение, обеспечивающее безопасность Греты Тунберг во время её пребывания в Мадриде, должно перемещаться по городу исключительно на электрических автомобилях. Таковы требования шведской экоактивистки.

В испанскую столицу Тунберг прибыла в пятницу в 8:40 на поезде. Из вагона она вышла с деревянным щитом в руках. Предположительно, он будет использован в качестве плаката. На перроне вокзала Чамартин её встречали десятки корреспондентов и сотрудники полиции. Грета села в электрокар и уехала. Машину сопровождал ещё один электромобиль.

По информации испанских СМИ, активистка настойчиво просила, чтобы все полицейские, которые будут обеспечивать её безопасность (обычная практика, когда в Мадрид приезжают знаменитости), передвигались только на экологически чистых автомобилях. С этим проблем не возникло, так как в автопарке испанской полиции есть такие машины.