Городок на севере Испании — один из самых эпидемиологически опасных в Европе

Британская газета The Gardian указывает на «несколько городов в южной Европе», где коронавирус особенно смертоносен. Санто-Доминго-де-ла-Кальсада (Риоха) издание считает «одним из худших очагов COVID-19 в Европе».
«Без достаточных данных от регионального правительства», пишет газета, сами жители этого средневекового города отвечали за подсчет заболевших и погибших. Так, по данным пастора Франсиско Суареса, за шесть недель (с 16 марта) в муниципалитете погибли 42 человека. Невозможно точно определить, сколько из них умерли от коронавируса, но, по мнению авторов The Gardian, таких было не меньше 35. Это может показаться не таким уж большим показателем, если не знать численность населения Санто-Доминго-де-ла-Кальсада — 6200 человек.
По смертности от коронавируса с этим испанским городком могут сравниться только некоторые муниципалитеты в итальянской провинции Бергамо.
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