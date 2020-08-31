Город в провинции Валенсия закрыт на карантин

Муниципалитет Бениганим на юге провинции Валенсия закрывается 1 сентября на карантин из-за распространения Covid-19. Департамент здравоохранения издал постановление, согласно которому в городе согласованы дополнительные меры безопасности на 14 дней. Причина — локальная вспышка коронавируса.
Текущая эпидемиологическая ситуация в муниципалитете Бениганим, согласно отчетам, выпущенным Генеральным управлением общественного здравоохранения и наркологии, свидетельствует об увеличении распространения вируса в городе, где наблюдается резкий рост заболеваемости. Он оказался намного стремительнее, чем ожидалось (заболеваемость составила 34,24 на 100 000 жителей). В мэрии признали, что ситуация выходит из-под контроля. «Это было трудное, но необходимое решение», - сказала региональный министр по вопросам здравоохранения Ана Барсело.
Въезд и выезд из города ограничен. Можно ездить только на работу; вернуться домой тем, кто покинул город раньше; передвигаться для ухода за пожилыми людьми, детьми и инвалидами. На протяжении двух недель не будут работать все общественные заведения, за исключением жизненно необходимых.Темы: Общество Валенсия