Где в Испании живут дольше всего?

Последние новости Испании на русском языке
Все знают, что Испания — страна долгожителей. По данным ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни здесь — 83,5 года. Это на 10 лет больше, чем в среднем в мире. Национальный институт статистики выяснил, в каких городах Испании живут дольше всего.
Это, прежде всего, благополучные пригороды Мадрида: Махадаонда (85,4 года), Лас-Росас (85,3), Посуэло-де-Аларкон (85,3) и Ривас-Васиамадрид (85).
Это Гечо в Стране Басков (84,7) и Витория (84,2) — самый зелёный город Испании. Авила и Понферрада (Кастилия-и-Леон). По 84 года.