Фейк о прививке вне очереди собрал толпу в центре вакцинации в Севилье

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Более четырех тысяч человек без предварительной записи пришли на вакцинацию в центр в испанской Севилье из-за распространившегося в мессенджере WhatsApp фейка о том, что сделать прививку от коронавируса якобы смогут все желающие, сообщает издание ABC.
Днем региональное правительство Андалусии предупредило в Twitter о том, что сообщение, распространяющиеся в WhatsApp, содержат ложную информацию.
Однако ранее утром у центра вакцинации собралась толпа людей. Своей законной очереди вакцинироваться в четверг дождались две тысячи человек, в основном все старше 80 лет - их уведомили из минздрава о необходимости посетить центр в этот день. Ещё около четырех тысяч желающих пришли без приглашения, поверив слуху в WhatsApp.
Как сообщили изданию в правительстве, такое скопление людей помешало упорядоченному процессу вакцинации.
Источники сообщили изданию, что юристы службы здравоохранения Андалусии обратились с жалобой в национальную полицию. В жалобе указали, что это не первый случай, когда подобные слухи распространяются в Испании, и необходимо выяснить, кто стоит за фейками.
Источник: РИА Новости