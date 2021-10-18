Facebook создаст 10 тысяч рабочих мест в Европе

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Facebook работает над созданием метавселенной — виртуального пространства, где появится возможность физически ощущать присутствие другого человека.
Для этого будут широко использоваться технологии виртуальной и дополненной реальности. А сам Facebook перестанет быть просто социальной сетью.
Для осуществления этих амбициозных планов компании потребуется 10 тысяч новых сотрудников в Евросоюзе, в том числе в Испании. Прежде всего Facebook нуждается в узкоспециализированных инженерах. Поиск кадров будет осуществляться в том числе через правительства стран ЕС.