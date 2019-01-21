Езда со скоростью 51 км/ч на большинстве испанских улиц будет считаться нарушением

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Генеральная транспортная дирекция Испании готовит изменения к правилам дорожного движения, которые предполагают снижение скоростного ограничения на некоторых дорогах.
На улицах с одной полосой движения в каждую сторону будет установлено ограничение в 30 км/ч вместо существующих 50 км/ч. Таким образом, водители будут лишаться баллов, если будут двигаться со скоростью 51 км/ч и выше. В Мадриде 80% улиц попадают в эту категорию.
Транспортная дирекция и МВД хотят ввести это новшество уже в первом полугодии текущего года. Как отметил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, приоритетом для его ведомства является снижение аварийности в городах, где в 2017 году в ДТП погибло 509 человек. При этом 80% из погибших – так называемые «уязвимые пользователи»: пешеходы, велосипедисты, водители скутеров.
Новый документ включает три главных изменения, касающихся скоростного режима: ограничение в 20 км/ч для улиц, где проезжая часть и тротуар находятся на одном уровне; 30 км/ч – для улиц с одной полосой движения в каждую сторону; 50 км/ч – для улиц с двумя и более полосами движения в каждую сторону. Для полос, выделенных под общественный транспорт или такси, ограничения устанавливаются отдельно.
В зависимости от степени тяжести нарушения, штраф будет составлять от 100 до 600 евро, а водитель может потерять до шести баллов. При ограничении в 30 км/ч езда со скоростью от 51 до 60 км/ч выльется в лишение двух баллов, от 61 до 70 км/ч – четырёх баллов, более 71 км/ч – шести баллов.
В то же время за городскими администрациями сохранится право самостоятельно регулировать скоростные ограничения с установкой соответствующих обозначений.