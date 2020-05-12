Европейцев призвали не расслабляться и готовиться к следующей эпидемии

Евросоюз должен быть готов к новой эпидемии, которая может произойти после лета, предупредил в понедельник представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
«Страны - члены ЕС должны готовиться к возможным вторым волнам вируса и должны использовать любую возможность для улучшения систем эпидемиологического контроля», - цитирует Кеерсмакера Euronews.
«Еврокомиссия продолжает сотрудничать с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы обеспечивать дальнейшее распространение актуальной информации и своевременного информирования населения о рисках», - добавил он. В Еврокомиссии отметили важность вклада каждой страны в подготовку к борьбе с пандемией, который заключается не только в эпидемиологическом мониторинге, но и в обеспечении граждан необходимыми препаратами и средствами индивидуальной защиты в нужном количестве.
О второй волне эпидемии говорит и доктор немецкого Института Пауля Эрлиха Клаус Чичутек. По его словам, речь не идёт о том, наступит эта волна или нет. А о том, когда это произойдёт. «Нам нельзя расслабляться, по крайней мере, пока вирус вообще не исчезнет, чего пока ожидать не приходится. По крайней мере, пока мы не найдём хорошие методы лечения и доступные вакцины, а это займёт время», - считает он. Эксперт рассказал, что учёные делают всё возможное, чтобы поскорее разработать адекватную вакцину. Самое главное сейчас - выиграть время, полагает доктор.
Коронавирус унёс жизни около 280 тысяч человек во всём мире, а число заражённых превысило 4 миллиона.
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