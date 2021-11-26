Ещё одна женщина в Испании спаслась от домашнего насилия с помощью жеста

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Агенты испанской Гражданской гвардии смогли вовремя прийти на помощь женщине, которой угрожал муж. И снова сообщить об опасности жертве помог специальный жест.
В Касересе агенты остановили автомобиль, чтобы проверить водителя на наличие алкоголя и наркотиков в крови. В машине также находилась женщина и ребёнок. Во время проверки сидевшая на пассажирском сиденье женщина показала агенту особый жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Для этого необходимо выставить вперед ладонь, затем согнуть большой палец, после чего сжать остальные пальцы в кулак. Агент сразу сориентировался и пригласил пассажирку пройти с ним в служебный автомобиль. Там она рассказала, что муж её угрожает и уже несколько раз душил её. Сразу был введён в действие специальный протокол. Мужчину задержали.
Ранее, как сообщала noticia.ru, таким же образом спастись от агрессора смогла женщина в аэропорту Барселоны.