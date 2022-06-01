Эмбер Херд перебралась в Испанию

Американская актриса Эмбер Херд после провальных судебных разбирательств с Джонни Деппом поставила карьеру на паузу и уехала с дочерью в Испанию. Сначала она пару месяцев отдыхала на Майорке, а потом поселились в Мадриде.

Испания выбрана неслучайно. Во-первых, Херд хорошо говорит по-испански. Во-вторых, она надеялась уехать подальше от папарацци. Но, судя по публикациям в испанской прессе, ей это не очень удалось. То её поймают на утренней пробежке, то во время посещения музея Сорольи.

В Мадриде Херд купила дом в одном из престижных районов на окраине города. Площадь особняка 253 квадратных метра. Он построен во второй половине XX века. За него актриса заплатила примерно полтора миллиона евро. Плюс затраты за капитальный ремонт и установку современной системы безопасности. Теперь к дому часто приезжают полицейские.