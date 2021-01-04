Эксперты отобрали пять лучших вин для начала 2021 года

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Эксперты портала TuBodegaWeb отобрали пять лучших вин для начала 2021 года.
Классическая «риоха» 2016 года. Состоит на 95% из винограда сорта Темпранильо и на 5% — из сорта Гарнача. Хорошее сочетание цены и качества.
Сухое красное со свежим и слегка фруктовым оттенком производства Tempos Vega Sicilia. «Выпейте бокал этого вина и насладитесь гармонией, аутентичностью и элегантностью», - призывают авторы подборки.
Ещё одно вино урожая 2016 года. Регион — Рибера-дель-Дуэро. Идеальное сухое вино для мясных блюд. На 100% состоит из винограда Темпранильо.
Интересное вино из Ла-Манчи. Производитель — Bodegas Atalaya в провинции Альбасете. На 70% состоит из винограда Гарнача и на 30% — из сорта Монастрель. Интенсивный цвет. Яркий аромат с превосходством цветочных оттенков. Пейте его с сырами и блюдами на гриле.
Единственное белое в списке. Его делают из галисийского винограда Годельо. Подходит к морепродуктам, рыбе, птице, рису, копченостям и белому мясу.