Эксперты нашли лучшую готовую тортилью из супермаркета

Тортилья (омлет с картофелем) считается одним из символов испанской кухни. Испанская организация потребителей и пользователей (OCU) проверила все магазинные тортильи и назвала лучшие. Конечно, они не сравнятся с теми, что готовят испанские хозяйки на своих кухнях, но эксперты организации преследовали другую цель — найти самый качественный из полуфабрикатов, которые можно купить в любом супермаркете.
Лучшей признана замороженная тортилья Senen. Она стоит 8-9 евро, что намного больше, чем в среднем по рынку. Из-за цены авторы рейтинга решили не включать её в общий список, а отметить отдельно.
Рейтинг бюджетных полуфабрикатов возглавила тортилья с карамелизированным луком из сети магазинов Aldi. Стоит она 2 евро.
На втором месте — тортилья с луком фирмы Fuentaja. Стоит от 3 до 3,5 евро.
Замыкает тройку победителей тортилья с луком из Alcampo всего за 1,5 евро.
В топ-5 вошли также тортильи Hacendado из Mercadona и ещё одна тортилья из Aldi, подешевле и без карамелизированного лука.Темы: Общество