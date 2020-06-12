Эксперты нашли лучшую готовую тортилью из супермаркета

Тортилья (омлет с картофелем) считается одним из символов испанской кухни. Испанская организация потребителей и пользователей (OCU) проверила все магазинные тортильи и назвала лучшие. Конечно, они не сравнятся с теми, что готовят испанские хозяйки на своих кухнях, но эксперты организации преследовали другую цель — найти самый качественный из полуфабрикатов, которые можно купить в любом супермаркете.