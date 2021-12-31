Дроны в Новый год будут контролировать главную площадь Мадрида

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Людей, которые придут в новогоднюю ночь на площадь Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, будут контролировать полицейские и дроны.
Они будут следить за тем, чтобы не было массового скопления людей, и гуляющие по возможности соблюдали дистанцию. Кроме того, всех, кто решит прийти в Новый год на главную площадь столицы, просят надеть маски. Снять их разрешается только в момент традиционного поедания винограда.
Власти Мадрида предполагают, что на Пуэрта-дель-Соль в новогоднюю ночь придут около 7 тысяч человек. Это примерно 70% от обычной вместимости площади.