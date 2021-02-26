Доля живущих в Барселоне иностранцев превысила 16%

Последние новости Испании на русском языке
Иностранное население в Каталонии увеличилось до 1 260 619 человек, или 16,2% от общего числа жителей. Эти данные, актуальные на 1 января 2020 года, обнародовал региональный Институт статистики. В докладе также говорится, что это исторический рекорд.
Предыдущий максимум (16%) был зафиксирован 10 лет назад — 1 января 2010 года. Тогда в каталонской столице проживали 1 198 538 иностранцев.
За год число иностранцев выросло на 101 192 человек.
Больше всего иностранцев проживают в районах Vallès Occidental и Baix Llobregat.
Больше всего приезжих из Марокко (18,9%), Румынии (7,2%), Италии (5,5%), Китая (5,2%) и Пакистана (4,3%). Но стремительнее всего растёт число приезжих из Колумбии и Венесуэлы.