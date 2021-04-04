Данные 11 млн испанских пользователей Facebook попали в открытый доступ

Последние новости Испании на русском языке
Bloomberg сообщает о масштабной утечке персональных данных более 533 млн пользователей социальной сети Facebook. Из них почти 11 млн принадлежит пользователям из Испании.
Личные данные были выложены на одном их хакерских форумов. Среди слитых данных есть имена пользователей, их даты рождения, номера телефонов и электронной почты, адреса проживания и т.д. То есть вся информация, которую пользователь вводит при регистрации на сайте.
При этом в самом Facebook утверждают, что речь идет об утечке, о которой сообщалось еще в 2019 года. «Мы еще в 2019 году устранили эту проблему», - говорится в сообщении соцсети.