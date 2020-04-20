Число заболевших коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч человек

По последним данным, обнародованным Министерством здравоохранения Испании, диагноз COVID-19 поставлен 200 210 пациентам. При этом отмечается замедление темпов роста и числа заболевших, и числа умерших.
Так, суточная смертность от коронавируса продолжила тенденцию к снижению. За последние сутки погибли 399 человек, что является минимальным показателем за последний месяц. Всего от вируса в стране скончались 20 852 человека. Вылечились 80 587 пациентов. Только за один день из больниц выписались более 3 тысяч человек.
Наибольшее число заражённых по-прежнему наблюдается в столичном регионе и Каталонии: почти 57 тыс. и 42 тыс. соответственно.Темы: Общество