Число заболевших коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч человек

Коронавирус в Испании продолжает стремительно распространяться. По состоянию на утро среды, COVID-19 выявлен у 102 тыс. человек. Скончались 9 053 пациента, сообщает Министерство здравоохранения. Победили болезнь и выписались из больниц 22 500 человек.
Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.
Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса (после Италии). В стране до 11 апреля введён режим повышенной готовности. С 30 марта представители всех профессий, чья деятельность не является жизненно необходимой, должны оставаться дома.
В мире короновирусом заразились уже 900 тысяч человек. Погибли 42 тысячи.Темы: Общество