Число одиноких людей в Испании выросло из-за пандемии

Последние новости Испании на русском языке
Испанский национальный институт статистики (INE) сообщил о росте числа объектов жилья, где остался только один постоянно проживающий человек. За время пандемии число таких квартир и домов увеличилось на 2%. В 70,9% случаев там живут женщины. И 43,6% из них — старше 65 лет.
Больше всего домохозяйств в Испании состоит из двух человек (30,4%). На втором месте — домохозяйства с одним проживающим (26,1%).
Кроме того, выросла и доля молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет, которые живут со своими родителями. Таких в Испании 55%.
Всего в Испании насчитывается 18 754 800 домохозяйств, что на 0,7% больше, чем в годом ранее.