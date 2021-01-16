Четыре региона Испании просят жёсткий домашний карантин

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В связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти Испании начали получать обращения со стороны региональных властей, которые просят ввести в стране жёсткий домашний карантин, подобный тому, что действовал весной. Правительство пока сопротивляется.
Ситуация в стране осложнилась после рождественских и новогодних праздников, отмечает РИА Новости. Только за последние две недели в стране выявлены 245 тысяч случаев заболевания COVID-19 (522 на сто тысяч населения), за неделю – 146 тысяч. Наиболее сложная ситуация в Эстремадуре (1167 случаев на сто тысяч населения за две недели), Мурсии (761), Риохе (719), Кастилии-ла-Манче (690), однако ситуация осложняется во всех автономных сообществах, включая Мадрид (636).
Власти четырех автономных сообществ – Андалусии, Мурсии, Кастилии-и-Леона и Астурии – призвали правительство ввести жесткий домашний карантин, однако министр здравоохранения Сальвадор Илья считает, что в этом пока нет необходимости. "У нас есть опыт, мы справились со второй волной при помощи стратегии, которая сработала. Если будет аналогичная стратегия, мы добьемся того же результата", - заявил он. Жесткий домашний карантин вводился в Испании только в первую волну в марте-апреле. Мнение министра разделяет и директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Минздрава Фернандо Симон. "Возможность (домашнего) карантина, как всегда, есть. Но не кажется, что сейчас он необходим. Посмотрим дальше", - сказал он.
Автономные сообщества Испании, между тем, вводят ограничения на региональном уровне.