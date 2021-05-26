Бросавший камни в полицейских житель Каталонии отправился в тюрьму

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Суд Жироны вынес приговор жителю Каталонии, который во время протестов в октябре 2019 года бросал камни в полицейских. Молодой человек проведет в заключении полтора года.
С 16 по 18 октября 2019 года по Каталонии прокатилась волна протестов, связанная с приговорами каталонским политикам, выступавшим за отделение региона от Испании. Молодой человек принимал в них активное участие. При разгоне митинга в Жироне он бросил камень в сторону полицейских. В суде даже назвали размер камня: 15 на 20 сантиметров. Потом он попытался бросить ещё один камень, но был задержан. В рюкзаке у него нашли молоток.
Активисту грозили пять лет тюрьмы. Но он признал свою вину и получил полтора года заключения.