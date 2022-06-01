Бильбао — самый счастливый город Испании

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Обновлён ежегодный рейтинг Happy City Hub, который определяет самые счастливые города по всему миру.
В Испании самым счастливым признан Бильбао. Он же занимает 69 место в мировом рейтинге. Мадрид занимает в нём 95 место, Барселона — 115-е, Леон — 119-е, а Валенсия — 125-е.
Самым счастливым городом в мире стал Орхус (Дания). На втором месте — Амстердам (Нидерланды). На третьем — Берген (Норвегия).
Рейтинг составляют по тысяче разных параметров, каждый из которых влияет на качество жизни и настроение горожан.