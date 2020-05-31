Бельгийский принц заболел коронавирусом после вечеринки в Испании

Принц Иоахим Бельгийский слетал в Испанию, посетил там вечеринку и заразился коронавирусом. Об этом сообщают испанские информационные агентства. Информацию подтверждают и в Королевском доме Бельгии.
В минувший вторник принц присутствовал в Кордове на вечеринке, которую посетили 27 человек. Это является нарушением закона, который запрещает собираться такими большими группами в связи с распространением коронавируса. Кордова перешла во «вторую фазу» отмены мер изоляции, которая разрешает собираться в компании не больше 15 человек. Штраф может достигать 10 400 евро.
Йоахиму 28 лет. Он третий и самый младший сын принцессы Астрид Бельгийской, сестры короля Фелипе. Иоахим поддерживает романтические отношения с уроженкой Кордовы Викторией Ортис Мартинес-Сагрера. Вечеринка, на которой побывал принц, была организована местной аристократией, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на свои источники. Принц прилетел из Брюсселя в Мадрид, а затем на высокоскоростном поезде AVE добрался до Андалусии.Темы: Общество Кордова В мире