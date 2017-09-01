Баскский шеф-повар Хуан Антонио Гомес представит родной город на Национальном конкурсе средневековых тапас

Шеф-повар ресторана Villa Lucía (Лагуардия, Страна Басков) Хуан Антонио Гомес представит свой родной город на Национальном конкурсе средневековых закусок тапас в 2018 году, сообщают информационные агентства Испании. Мероприятие организуется ежегодно сетью городов с крепостными стенами. Очередной конкурс пройдет в Лагуардии с 24 по 26 ноября.
В своем пресс-релизе Ассоциация динамизации предприятий Лагуардии (DELA) сообщила, что творение Гомеса, закуска Ama, одержала победу в XI Конкурсе средневековых закусок пинчос, прошедшем в минувшие выходные. Кулинару удалось обойти девятерых конкурентов. Профессиональное жюри отметило удачное оформление закуски от Гомеса, а также ее текстуру и вкус. Выбор публики, в свою очередь, пал на пинчо El Populacho, приготовленный поварами бара Hiruko. Обе закуски можно будет попробовать в Лагуардии до конца этого года. Шеф-повар Villa Lucía также вновь приготовит его для вышеупомянутого национального конкурса, где ему предстоит сразиться с соперниками из 10 городов Испании и Португалии, входящих в состав сети населенных пунктов с крепостными стенами. Все они имеют важное средневековое наследие. Основная задача сети заключается в его популяризации.Темы: Общество