Барселоне нужны полицейские со знанием китайского и арабского языков

Последние новости Испании на русском языке
Барселона - многонациональный город. Здесь можно услышать речь на 300 языках. Но есть особенно распространённые (кроме испанского и каталанского). Так, в городскую полицию сейчас идёт набор сотрудников, которые владеют китайским, арабским и языком урду, сообщает La Vanguardia.
До сих пор при принятии на работу преимуществом считалось знание английского языка. Но мигрантов в регионе становится всё больше, они часто оказываются замешаны в противоправных действиях, и агенты, говорящие на их языке, становятся всё более востребованными. Сейчас, например, открыты 259 новых вакансий.
Как ранее сообщала Noticia.ru со ссылкой на отчёт, опубликованный Министерством внутренних дел, преступность в Барселоне упала на 30% в 2020 году. Аналитики связывают это с пандемией и изоляцией. При этом выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.