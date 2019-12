Барселона вошла в десятку городов мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью

В рейтинге Cities for the Best Work-Life Balance 2019 (города с лучшим балансом между работой и личной жизнью) Барселона заняла восьмое место. Каталонская столица уступила лишь следующим городам: Хельсинки, Мюнхен, Осло, Гамбург, Стокгольм, Берлин и Цюрих. Замыкают десятку Париж и Ванкувер.