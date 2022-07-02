Барселона и Мадрид вылетели из двадцатки лучших городов мира

В топ-50 по-прежнему входят Барселона и Мадрид, но они значительно опустились в этом рейтинге. Так, Барселона заняла 35 место вместо 16-го, а Мадрид — 43-е вместо 19-го.

Аналитики издания при составлении рейтинга ориентируются на множество параметров, среди которых есть такие, как стабильность, здравоохранение, культурная среда, экология, образование, инфраструктура.

Лучшими для жизни городами мира в этот раз стали Вена, Копенгаген и Цюрих.