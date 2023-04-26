Барак Обама летит в Барселону на концерт Брюса Спрингстина

Последние новости Испании на русском языке
Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель прилетят в Барселону, чтобы в пятницу посетить концерт американского исполнителя Брюса Спрингстина. Об этом сообщает El País.
Пара остановится в одном из пятизвездочных отелей каталонской столицы. Охранять Обаму будут личные телохранители, а помогать им будет местная полиция.
Концерт Спрингстина пройдёт 28 апреля на стадионе Olimpico.
Барак и Брюс — старые приятели. В 2021 году они даже запустили совместный подкаст Renegades: Born in the USA, где обсуждали вопросы расовых различий.