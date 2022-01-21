Астурия частично отменяет ковидные ограничения

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Власти Астурии отменяют с 27 января действие ряда антиковидных ограничений.
В частности, перестанет действовать закрытие ночных заведений и требование наличия ковид-сертификата. Эти меры действовали в регионе после того, как 24 декабря их ввели в ответ на рост заболеваемости коронавирусом.
Однако на дискотеках, в танцевальных залах, ночных клубах и коктейль-барах должны соблюдаться определенные правила. Барные стойки по-прежнему под запретом, также необходимо соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра. Танцевать разрешено только в маске и на расстоянии в 4 метра между музыкантами и аудиторией.
Рестораны и кафе должны открываться не раньше 6:00 и закрываться не позже 1:00. Продажа алкоголя запрещена с 22:00.