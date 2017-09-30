Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что события, которые разворачиваются вокруг референдума о независимости Каталонии, можно назвать первой в мире интернет-войной.
"Началась первая интернет-война в мире. В Каталонии. Народ и местное правительство используют его для организации в воскресенье референдума о независимости, а испанские спецслужбы атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов и т.д.", - написал Ассанж Twitter.
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