Аналитики: локдаун спас 450 тысяч жизней в Испании

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Специалисты Имперского колледжа Лондона подсчитали: локдаун помог спасти 450 тысяч жизней в Испании во время пандемии коронавируса.
Аналитики изучили статистику 11 стран Европы и пришли к выводу, что домашнее заточение сохранило жизни 3 миллионов человек (из них почти полмиллиона — в Испании). При этом они опирались на данные, свидетельствующие о падении заболеваемости после введения карантина. А также воссоздавали модель, при которой в отсутствие локдауна заболеваемость продолжала бы расти. При этом расчёты велись отдельно по каждой стране, учитывая её демографические особенности. В среднем во всех странах карантин помог снизить заболеваемость COVID-19 примерно на 82%.
Больше всего жизней удалось сохранить во Франции — 630 тысяч. На втором месте — Германия (560 тысяч). Далее следуют Великобритания (470 тысяч), Испания (450 тысяч), Бельгия (110 тысяч), Австрия (65 тысяч), Швейцария (52 тысячи), Дания (34 тысячи), Швеция (26 тысяч) и Норвегия (12 тысяч).