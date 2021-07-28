5 особенностей испанского языка

Для того, чтобы понимать менталитет народа, необходимо знать его язык. Испанский язык является одним из наиболее распространённых в мире и имеет ряд отличительных особенностей, которые не просто заинтересуют каждого, но и расскажут многое о людях, для которых он является родным.

Громкость

Испанцы достаточно эмоциональный народ. Гуляя по узким улочкам Испании, можно услышать много разных голосов и разговоров. Казалось бы, носители языка соревнуются в громкости между собой – но это далеко не так. Во всех общественных местах всегда стоит непрерывный гул, это привычное дело, благодаря такой особенности в общении можно услышать полный разговор абсолютно посторонних людей. Для приезжих это покажется странным, возможно даже немного начнёт болеть готова, но для испанцев это является абсолютной нормой. Поэтому для того, чтобы вести беседу с носителем испанского языка, необходимо научиться говорить громко, дабы «не выделяться из толпы».

Скорость речи

Помимо того, что испанцы общаются громко, их речь действительно очень быстрая и активная. Многие задаются вопросом «почему испанцы быстро говорят?». Испанский занимает второе место по скорости говорения после японского языка. На первый взгляд может показаться, что настолько быстро говорить очень трудно и с этой задачей могут справиться лишь профессионалы, но на самом деле испанская речь имеет много гласных, поэтому быстрое произношение не является затруднительным.

Акцент и произношение



Особенности языка безграничны, одна из них – это огромное количество различных диалектов и акцентов испанского языка. Это является плюсом для тех, кто изучает этот язык и хочет на нём заговорить, ведь самое главное – это просто говорить. Испанцы не обращают внимание на акцент, поэтому какие-то косые взгляды и недовольные высказывания ни в коем случае не прилетят в вашу сторону от носителей языка. Но если вы всё-таки хотите немного приблизиться к испанскому акценту и приумножить свои знания, то стоит обратиться за помощью к преподавателю. На Препли вы сможете найти репетитора по испанскому, который научит вас всему, что необходимо знать.

Огромное количество синонимов

Казалось бы, в русском языке синонимов очень много, а для тех, кто его изучает становится проблемой запомнить каждый из них. Испанский язык в разы сложнее в этом плане, ведь синонимов в нём действительно намного больше, поэтому его считают очень богатым и могучим. Причём необходимо употреблять в речи все существующие синонимы – если их 7, то используют все 7.

Фонетика

Фонетика испанского языка очень проста. Для того, чтобы правильно произносить слова, нужно просто выучить алфавит и запомнить пару несложных правил. Говорить по-испански гораздо легче, чем на других языках, поэтому проблем с этим зачастую не возникает.