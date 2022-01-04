2021 в Испании ознаменовался рекордным снижением безработицы

Последние новости Испании на русском языке
В 2021 году число официально зарегистрированных безработных в Испании уменьшилось на 782 232 человек. Это наибольшее годовое снижение за весь XXI век. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда безработица снизилась на 390 534 человека.
При этом следует помнить, что скачкообразному восстановлению рынка труда предшествовал сильнейший рост безработицы в 2020 году — на 724 532 человека, вызванный первыми волнами пандемии. Однако этот рост безработицы всё равно был меньше, чем в 2009 году, когда работы лишились 800 тысяч испанцев.
Сейчас в Испании числятся безработными 3 105 905 человек. Это минимальный показатель с 2007 года.