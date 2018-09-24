2 из 5 б/у смартфонов в Испании хранят информацию о предыдущем владельце

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В Испании подсчитали, что 2 из 5 подержанных мобильных телефонов, выставленных на продажу, сохраняют информацию о предыдущем владельце, поскольку бывшие хозяева не выходят из своих профилей в различных сервисах и не форматируют карты памяти.
Как сообщает портал Certideal, который занимается продажей бывших в употреблении электронных устройств, такой ситуации способствует тот факт, что в настоящее время люди пользуются смартфонами практически для любых целей. При этом отмечается, что пользователи знают об опасности киберпреступлений, и стремятся защитить себя от взлома, но забывают стереть данные при продаже устройства.
В связи с этим специалисты призывают пользователей проверять телефоны, удалять информацию и обращаться в компании, которые гарантируют безопасность данных при продаже. Они напоминают, что нужно деактивировать профили на облачных сервисах, удалить файлы-куки, историю поиска и всю информацию, сохранённую в браузерах, поскольку в них может содержаться большое количество личных данных, включая пароли. Также эксперты советуют форматировать карты памяти и пользоваться функцией возврата к заводским настройкам. При необходимости сохранить какие-то данные они рекомендуют создавать резервную копию, которую можно загрузить на другое устройство.