12 лучших вин из испанских супермаркетов

На полках испанских супермаркетов можно встретить по-настоящему качественное вино, причём доступное по цене. Нужно только знать, что выбирать.

В этом нам помогут рекомендации испанской Организации потребителей и пользователей (OCU). Её эксперты продегустировали 51 вино, которое представлено буквально в каждом магазине, и выбрали 12 лучших. Каждое получило оценку от 1 до 100 баллов. Больше всего в этом рейтинге игристых вин. Это очень кстати перед грядущими праздниками…

1. Via De La Plata

Это белое игристое вино идеально подойдёт, чтобы встретить Новый год. Оно набрало 85 баллов в рейтинге OCU. Эксперты оценили его вкус как «чистый и яркий». В Испании стоит от 4,39 евро.

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2. Vinart (Aldi) Brut

Дешёвый брют. Стоит около 2 евро. Получил тоже 85 баллов. Им рекомендуется запивать сыры, колбасы, солёную рыбу, морепродукты.

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3. Segura Viudas Brut Reserva

Белое игристое вино, набравшее 84 балла. Производится на винодельне Segura Viudas и стоит от 7,80 евро. Отличается ярким ароматом с оттенком сухофруктов.

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4. Jaume Serra Semiseco

Ещё одно игристое белое. Набрало 84 балла. Стоит около 3 евро. Производится на винодельне Jaume Serra. Считается идеальным вариантом, чтобы запивать рождественские сладости.

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5. Кава Cabré y Sabeté

Неплохое белое игристое вино, которое можно купить в магазинах Mercadona всего за 2 евро. Набрало 83 балла. Эксперты отметили в нём хороший баланс вкуса со сладкими нотками.

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6. Via De La Plata Semiseco

Очередное белое игристое вино в рейтинге OCU. С 83 баллами. Тоже прекрасно подходит к новогодним десертам. Оптимально подавать охлажденным до 8 градусов. Стоит 4,45 евро.

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7. Beronia Viñas Viejas 2017

Сухое красное вино из подвалов Beronia. Эксперты присвоили ему 82 балла из 100. Идеально для мясных блюд, выдержанных сыров и копчёностей. Стоит 13,72 евро.

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8. Castell Del Llac

Белое вино, которое можно купить в супермаркетах Carrefour за 4 евро. Набрало 82 балла. Запоминается приятным фруктовым ароматом и чистым вкусом.

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9. El Pacto 14 meses en barrica 2017

Сухое красное от винодельни El Pacto. 82 балла. Продаётся за 10,85 евро. Экспертам особенно понравилось сочетание цены и качества.

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10. Campo Viejo 18 meses en Barrica 2015

Это красное сухое вино тоже набрало 82 балла. Оно подешевле — стоит от 8,24 евро. Рекомендуется подавать слегка охлаждённым — до 14 градусов.

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11. Брют Cabré y Sabeté

Белое игристое вино, которое продаётся в Mercadona за 2 евро. Эксперты посчитали его совершенно недооценённым. Будет хорошо сочетаться с рыбными блюдами и сырами. 82 балла.

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12. Marqués de Griñón seleccion especial

Красное сухое вино, набравшее 82 балла. Последнее в рейтинге OCU. Стоит 8 евро. Специалисты назвали его «безупречным».