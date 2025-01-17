111-летняя испанка рассказала о напитке долголетия

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Анхелина Торрес Вальбона в интервью агентству EFE рассказала, что каждое утро выпивает стакан воды, куда добавляет «пару капелек лимона и ложечку сахара». Ещё она любит долгие прогулки и проповедует позитивное отношение к жизни.
Анхелина родилась в провинции Лерида в 1913 году, потом переехала в Барселону, где живёт по сей день в районе Эшампле со своей дочерью.
«Саграда Фамилия рождалась на моих глазах, я видела, как она росла камешек за камешком. Мне говорили, что строится храм, который станет гордостью Каталонии. Так и вышло. Он прекрасен», - рассказала долгожительница.