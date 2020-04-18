105-летняя испанка победила коронавирус за три дня

В Мериде (Эстремадура) из госпиталя выписали 105-летнюю женщину, которая переболела коронавирусом. Об этом сообщает издание Hoy со ссылкой на внука долгожительницы Антонио Мартина.
Эвариста Рубио Галан в июле должна отпраздновать своё 106-летие. У неё 5 дочерей, 16 внуков и 8 правнуков. «Её жизнь — это пример упорства. Она и сейчас это продемонстрировала в такой тяжёлой борьбе», — отметил Антонио.
Он рассказал, что в последний раз навещал бабушку 8 марта. А 9 апреля родственники узнали, что у Эваристы положительный тест на COVID-19. Тогда она находилась в доме престарелых. Сначала было решено оставить её там в самоизоляции, но состояние пенсионерки ухудшилось: поднялась высокая температура и появились проблемы с дыханием. Тогда женщину госпитализировали.
В госпитале она провела всего три дня, полностью восстановившись за это время. Медики смело выписали её и отправили опять в дом престарелых. Повторные анализы показали, что Эвариста полностью победила коронавирус.
«Нам не терпится снова увидеть её, обнять и расцеловать. Это пример для нас, да и вообще для всех», — заявил Антонио.Темы: Общество