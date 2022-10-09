Жителям Мадрида разрешили не платить за воду, если их квартиру захватили

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Власти Мадрида пытаются бороться с незаконным проживанием в чужом жилье. Глава автономного сообщества объявила о новой мере, которая должна облегчить участь тех, в чьей квартире поселились окупас.
Теперь владельцев недвижимости будут освобождать от необходимости оплачивать воду в захваченной квартире. Также изучается возможность распространить эту практику на счета за электроэнергию и газ.
Кроме того, столичные власти прорабатывают вопрос о предоставлении пострадавшим от окупас временного жилья.