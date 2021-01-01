Жить в отеле в центре Барселоны стало дешевле, чем снимать квартиру

В условиях пандемии испанские отели составили серьёзную конкуренцию съёмным квартирам. Теперь надолго поселиться в хорошей гостинице гораздо дешевле (и проще), чем арендовать на это же время жильё. Яркий пример — Барселона, где некоторые отели разработали специальные программы для долгого проживания гостей. Постояльцы пользуются всеми обычными гостиничными удобствами и живут в тех же номерах, что и обычные туристы, но только платят гораздо меньше.

Например, сеть Gallery внедрила такую программу в своих отелях в Барселоне, Малаге и Пальме. Жить в четырёхзвёздочном отеле в одном из лучших районов Барселоны сейчас можно за 700 евро в месяц плюс 10% налогов. В эту сумму, помимо стандартного номера, входит завтрак, стирка одежды два раза в неделю, уборка номера и 25-процентная скидка на всё меню в ресторане. Для сравнения: при бронировании такого же номера на сайте Booking.com за месяц проживания придётся заплатить около 2700 евро.

Уже нашлись те, кто поспешил воспользоваться новым предложением. Так, 27-летняя Тереса рассказала изданию 20minutos, что с начала ноября живёт в отеле Gallery в Барселоне. Её номер ей обходится в 850 евро в месяц. Вообще девушка работает в Мадриде — занимается маркетингом в международной компании. Но пандемия подарила ей возможность трудиться удалённо, и она уехала в Барселону, где живёт её жених. Теперь она работать прямо из отеля, обычно на террасе. В гостинице она пользуется бесплатным Интернетом, ходит в спортзал и сауну.

«Я смотрела квартиры, но они заключают договор как минимум на год, к тому же надо оплачивать воду и свет. А потом я наткнулась на новость об этом предложении в отеле и решилась, потому что цена меня устраивает и всё гораздо проще», - рассказала она. Тереса признаётся, что никогда думала, что будет так долго жить в отеле. Но ей нравится: «Я вообще ни о чём не беспокоюсь. Я тут как дома и мне не одиноко. Рядом есть такие же постояльцы, мы с ними общаемся. В основном они не старше 35 лет». Единственный минус, по её словам, это отсутствие кухни. Но, по просьбе Тересы, ей в номер поставили микроволновку.

Девушка собирается жить в отеле ещё как минимум пять месяцев.