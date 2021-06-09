Жильё в 8 регионах Испании уже стоит больше, чем до коронавируса

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Рынок испанской недвижимости продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного коронавирусом. Это подтверждают последние статистические данные, обнародованные нотариусами.
В марте 2021 года в Испании было продано 59 692 квартир и домов, что на 83,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, цены на жильё остались на уровне 1384 евро за квадратный метр (на 4,7% меньше по сравнению с мартом 2020 года). Однако эксперты говорят, что справедливее сравнивать цены не с мартом, а с февралём 2020-го, после которого началась пандемия, парализовавшая весь сектор.
Цены на жильё в восьми автономных сообществах Испании в марте этого года превысили показатели февраля 2020-го. Самый значительный рост цен произошёл в Арагоне. Там жильё подорожало на 11,5%. Далее идут Балеарские и Канарские острова (5,5% и 5% соответственно). Менее значительный рост показали Астурия, Каталония, Валенсия, Мурсия и Андалусия.
Однако есть регионы, где цены ещё значительно ниже, чем до пандемии. Больше всего — в Наварре (на 22,4%), Ла-Риохе (20,2%) и Кантабрии (17, 6%).