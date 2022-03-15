Захватчики жилья в Испании применяют новую тактику

В Испании распространяется новое явление, получившее название «инкиокупасьон». Это нечто среднее между классическим захватом чужого жилья (окупас) и законной арендой.

Принцип заключается в том, что сначала квартиросъёмщик исправно платит за арендуемую недвижимость (обычно первые несколько месяцев), а затем перестаёт это делать, но продолжает жить в квартире, становясь по сути настоящим окупас.

В последнее время это явление получило широкое распространение на юге Мадрида: в муниципалитетах Мостолес, Парла, Алькоркон, Фуэнлабрада, Сьемпосуэлос.

Часто «инкиокупасьон» становится вынужденной мерой, когда квартиросъёмщикам просто нечем платить за аренду.