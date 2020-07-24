Захватчиков виллы в Испании, проживших в ней два года, оштрафовали на 540 евро

Семья, захватившая чужой дом в провинции Аликанте и прожившая там два года, представала перед судом, пишет El Mundo.
Пока хозяйка виллы в муниципалитете Плайя-де-Сан-Хуан находилась в Мадриде, в её доме поселились Ивайло, Павлина и двое их детей. Хозяйка действовала по закону. И этот путь занял два года, прежде чем «окупас» покинули её жильё. Всё это время они жили в двухэтажном доме и незаконно подключились к соседскому электро- и водоснабжению. А потом к ним присоединились их родственники. А хозяйка каждый год платила налог на имущество в размере 1151 евро.
Теперь они представали перед судом Аликанте. Их приговорили к штрафу в размере 540 евро.Темы: Недвижимость