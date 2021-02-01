За последние 10 лет испанская недвижимость подешевела на 4,5%

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Испания — одна из четырех европейских стран, где за последнее десятилетие цены на жильё упали. Если в целом по Европе недвижимость подорожала на 26,8%, то в Испании она подешевела на 4,5%. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на Eurostat.
Греция отметилась падением на 31%, Италия — на 15,5%, а Кипр — на 7,7%.
Взлетели цены на недвижимость в Эстонии, Венгрии и Люксембурге — на 105,1%, 92,2% и 90,5% соответственно.
Другая картина сложилась на рынке аренды. Так, в Испании она подорожала на 4,02%. Но это пустяки по сравнению с Эстонией и Литвой, где цены выросли на 136,6% и 106,9%. Аутсайдерами оказались Греция и Кипр со снижением на 25,2% и 4,5% соответственно.