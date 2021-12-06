За переезд в испанскую глубинку предлагают работу и жильё

Испанский городок Ането (Уэска) отчаянно борется с оттоком населения. Чтобы вдохнуть жизнь в Ането местные власти выступили с необычным предложением. Они приглашают всех желающих переехать в городок, а взамен предлагают трудоустройство и жилплощадь.

Ането — очень живописное место. Своё название городок получил в честь пика Ането, который считается самой высокой точкой Пиренеев. Сейчас в Ането проживают всего 35 человек. Но здесь есть начальная школа и детский сад. Чтобы не пришлось их закрывать, власти и пытаются привлечь в муниципалитет новых жителей.