Вторичная недвижимость в Испании подорожала на 1,5% за год

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Цены на вторичное жилье в Испании выросли на 1,5% за последние 12 месяцев. По данным портала Idealista, средняя стоимость квадратного метра составила 1784 евро.
По словам Франсиско Иньяреты из Idealista, «вопреки тому, что произошло на рынке аренды, и прогнозам многих экспертов в этом секторе, кризис, вызванный covid-19, практически не повлиял на рынок недвижимости для продажи». «Цены остались стабильными с небольшими корректировками как вверх, так и вниз. Хотя закрытие некоторых сделок пришлось отложить из-за изоляции и ограничительных мер, связанных с кризисом в области здравоохранения, спрос на жилье не снизился в течение года пандемии», - добавил он.
Наибольшее падение цен было в Кастилии-ла-Манче - на 1%. Далее следуют Арагон (-0,8%) и Кантабрия (-0,6%). Самый большой рост цен на вторичку произошел в Мадридском сообществе (3,5%). За ним следует Валенсия (3,3%), Страна Басков (2,9%), Ла-Риоха и Эстремадура (по 2,1%). Далее идут Балеарские острова и Наварра (по 1,2%), Каталония (1,1%), Астурия (0,5%) и Андалусия (0,5%).