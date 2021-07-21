Востребованность туристической недвижимости в Испании превысила показатель 2019 года

Последние новости Испании на русском языке
Туристическое жильё на побережье Испании в августе будет загружено на 89,2%. Это больше, чем в августе 2019 года, когда загруженность составила 88,5%. Такие данные приводит портал о недвижимости Idealista. А в этом же месяц 2020 года в Испании было занято 77,4%.
Самым востребованным среди туристов оказалось жильё на Менорке, где забронировано 97,8% объектов. Далее идут Майорка (97%), Аликанте (94,4%), Альмерия (93,8%) и Кадис (92,7%).
Свободных домов осталось меньше в процентном отношении, чем квартир (занято 93,1% по сравнению с 86,3%). При этом решающее значение имеет наличие бассейна.